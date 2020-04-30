شكرا لقرائتكم سعيد يكشف لأول مرة عن مُخطط كمال درويش لانضمامي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك سابقاً، أن كمال درويش تواصل معي من أجل توقيعي للانضمام للزمالك وذلك بعد توقيعي مع مرتضى منصور وقتها .
وأضاف سعيد خلال تصريحات تلفزيونية ، أن كمال درويش تواصل معي لتوقيع عقد جديد بزيادة 100 ألف عن عرض مرتضى منصور المُقدر وقتها بـ750 ألف جنيه لكني رفضت خاصة أن تلك الواقعة كانت قبل انتخابات القلعة البيضاء .
وتابع رفضت تلك هذا العرض لتوقيعي مع المستشار مرتضى منصور، مشيراً إلى أنني ساندته في إنتخابات القلعة البيضاء عام 2005.
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