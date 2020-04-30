شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يٌفجر مُفاجأة عن الدوري الأقوى في الوطن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق، أن الدوري السعودي من أهم وأفضل الدوريات في الوطن العربي.

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وأشار سعيد خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من أفضل البطولات في الوطن العربي نظراً لإنتظام المواعيد وكثرة المحترفين والملاعب الحديثه التي تُقام عليها المباريات .

وتابع سعيد، أن تواجد الجماهير يُزيد من قوة المسابقة خاصة وأن ملاعب الدوري السعودي يتواجدون بكثافة كبيرة متمنياً أن يعود الدوري المصري كما كان وتعود الجماهير المصرية للمدرجات بقوانين صارمة ومحاسبة كل المخطئين.