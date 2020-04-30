شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: هذا الثلاثي الأبرز في جيلي مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم سعيد نجم المنتخب الوطني، عن أن الأهلي هو سبب تألقي وظهوري في بداية مشواري الكروي وقدمت الكثير أثناء تواجدي داخل القلعة الحمراء . وأضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يكن هُناك نجوم في الفريق سوى " إبراهيم سعيد وعصام الحضري وخالد بيبو " الأبرز في تلك الفترة ومع ذلك حققنا ألقاء محلية وأفريقية ولم يتواجد في الفريق الكثير من النجوم في هذا التوقيت خاصة أن هذه الفترة كانت بداية ظهور حسام غالي مع الأهلي .

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