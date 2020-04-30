شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يكشف عن أهم المباريات في مسيرته برمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد ، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن مباراة الترجي في تونس عام 2001 تُعد من أهم المباريات في مسيرتي الكروية بشهر رمضان .

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وأضاف سعيد، في تصريحات تلفزيونية أن مباراة الترجي كانت في رمضان وذلك عقب إنتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بالقاهرة وكان لقاء العودة في رمضان بتونس وقت الإفطار وتأهلنا للمباراة النهائية وحققنا اللقب بعد الفوز على صن داونز بمجموع المبارتين .

وتابع سعيد، أن هُناك العديد من المباريات المهمة في مسيرتي لكن هذه المباراة تُعد خاصة لأنها أقيمت في ظروف صعبة ونجحنا في عبور كل العواقب لتحقيق اللقب.