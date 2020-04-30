شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد بين السما والأرض.. ماذا يفعل نجم الأهلي عقب تأجيل رحلة ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الوصول إلى حل لأزمة علاج نجم الفريق الكروي الأول الصاعد بسرعة الصاروخ كريم نيدفيد بعد تجميد رحلة علاج اللاعب التي كانت مقررة قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

وتجددت إصابة كريم نيدفيد في الركبة بعد عودة آلام الإصابة في الركبة وهو ما أكد فشل الجراحة التي خضع لها اللاعب خلال الأشهر الماضية والتي على أثرها يدرس النادي رفع دعوى قضائية ضد المركز الطبي الذي خضع فيه اللاعب لجراحة بعد الصدمة التي تلقاها اللاعب بشأن استمرار غيابه عن التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن كريم نيدفيد لا يجري أية تدريبات سواء تأهيلية أو طبية خلال الفترة الحالية وأنه يمر بفترة سلبية بالكامل في انتظار عودة الرحلات الجوية من جديد بعد حصار فيروس كورونا للسفر إلى المانيا أو الرحيل.

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ومن المقرر أن يتوجه كريم نيدفيد إلى ألمانيا من جديد لتحديد مصيره من الخضوع لجراحة جديدة أو الاكتفاء بتنفيذ برنامج تأهيلي جديد عقب الراحة التامة التي منحها الطبيب الألماني لمدة شهر.

وكشف مصدر مطلع داخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن كريم نيدفيد لا يشارك في أية تدريبات من أي نوع وأن الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء لم يضع له أية برامج لحين اجراء الجراحة من جديد.

وعاني كريم نيدفيد من الآم الركبة ما تسبب في خضوعه لجراحة الغضروف التي عانى منها لفترة طويلة وهو الأمر الذي أكد غيابه لنهاية الموسم بالرغم من توقف بطولة الدوري المصري الممتاز.