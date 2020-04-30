شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يكشف سبب تراجع الإسماعيلي عن البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن سبب تراجع الإسماعيلي عن تحقيق البطولات والألقاب هو عدم وجود تخطيط مناسب وسوء اختيارات اللاعبين وطريقة التعامل معهم.

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وأضاف سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عدم إحتفاظ فريق الإسماعيلي بأهم اللاعبين وخروجهم الدائم من النادي للإحتراف وراء تراجعهم عن تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الأفريقية .

وتابع إبراهيم سعيد، "إذا احتفظ الإسماعيلي بنجومه سيكون له شأن قوي من خلال المنافسة على جميع الألقاب والتواجد ضمن الكبار".