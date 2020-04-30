شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يكشف سبب تراجع الإسماعيلي عن البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن سبب تراجع الإسماعيلي عن تحقيق البطولات والألقاب هو عدم وجود تخطيط مناسب وسوء اختيارات اللاعبين وطريقة التعامل معهم.
وأضاف سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عدم إحتفاظ فريق الإسماعيلي بأهم اللاعبين وخروجهم الدائم من النادي للإحتراف وراء تراجعهم عن تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الأفريقية .
وتابع إبراهيم سعيد، "إذا احتفظ الإسماعيلي بنجومه سيكون له شأن قوي من خلال المنافسة على جميع الألقاب والتواجد ضمن الكبار".
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