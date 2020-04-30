كريم نيدفيد بين السما والأرض.. ماذا يفعل نجم الأهلي عقب تأجيل رحلة ألمانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الوصول إلى حل لأزمة علاج نجم الفريق الكروي الأول الصاعد بسرعة الصاروخ كريم نيدفيد بعد تجميد رحلة علاج اللاعب التي كانت مقررة قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.
وتجددت إصابة كريم نيدفيد في الركبة بعد عودة آلام الإصابة في الركبة وهو ما أكد فشل الجراحة التي خضع لها اللاعب خلال الأشهر الماضية والتي على أثرها يدرس النادي رفع دعوى قضائية ضد المركز الطبي الذي خضع فيه اللاعب لجراحة بعد الصدمة التي تلقاها اللاعب بشأن استمرار غيابه عن التدريبات خلال الفترة المقبلة.
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وعاني كريم نيدفيد من الآم الركبة ما تسبب في خضوعه لجراحة الغضروف التي عانى منها لفترة طويلة وهو الأمر الذي أكد غيابه لنهاية الموسم بالرغم من توقف بطولة الدوري المصري الممتاز.
ينتظر رباعي النادي الأهلي المصاب حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد فتح المجال الجوي، لكي يتثنى لهم السفر لألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق.
ويشهد شهر مايو القادم انتهاء مدة علاج حمدي فتحي وسعد سمير ومن بعدهم الثنائي محمد محمود وكريم نيدفيد، في الوقت الذي يحتاج الرباعي للاستشارة الطبية في مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدني الذين سيقومون بتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعي مع زملائهم في التدريبات والمباريات.
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