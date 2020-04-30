كريم نيدفيد بين السما والأرض.. ماذا يفعل نجم الأهلي عقب تأجيل رحلة ألمانيا

وتجددت إصابة كريم نيدفيد في الركبة بعد عودة آلام الإصابة في الركبة وهو ما أكد فشل الجراحة التي خضع لها اللاعب خلال الأشهر الماضية والتي على أثرها يدرس النادي رفع دعوى قضائية ضد المركز الطبي الذي خضع فيه اللاعب لجراحة بعد الصدمة التي تلقاها اللاعب بشأن استمرار غيابه عن التدريبات خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة ماذا يفعل كريم نيدفيد عقب تأجيل رحلة ألمانيا عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

وعاني كريم نيدفيد من الآم الركبة ما تسبب في خضوعه لجراحة الغضروف التي عانى منها لفترة طويلة وهو الأمر الذي أكد غيابه لنهاية الموسم بالرغم من توقف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ينتظر رباعي النادي الأهلي المصاب حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد فتح المجال الجوي، لكي يتثنى لهم السفر لألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق.