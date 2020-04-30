أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، 40 مليون جنيه عقد عمر جابر مع بيراميدز سبب رفضه للزمالك بالمستندات.. 40 مليون جنيه عقد عمر جابر مع بيراميدز سبب رفضه للزمالك يواصل ”الخليج 365” انفراده بالحصول على نسخة من عقد عمر جابر فى الموسمين المتبقيين للاعب مع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، حيث يحصل خلالهما على مبلغ مالى يتخطى الـ40 مليون جنيه، مع إضافة النسبة المستحقة للضرائب والمقدرة 22.5% والتى سيحصل عليها اللاعب لسدادها سيصل المبلغ لما يقرب من 50 مليون جنيه. أحمد حجازى للأهلى: مش هرجع من أوروبا دلوقتى ولما أرجع مش هلعب لغير الأهلى Advertisements أبلغ أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى ونادى ويست بروميتش مسئولو الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلي وليس لأى ناد آخر.

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