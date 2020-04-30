مرتضى منصور : الزمالك لن يشارك في الدوري حال عودته

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه ناديه لن يستكمل بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إذا قرر اتحاد الكرة عودته، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه ناديه لن يستكمل بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إذا قرر اتحاد الكرة عودته، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف مرتضى منصور، خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك وصل لأعلى مستوى قبل توقف مسابقة الدوري، وحصل على بطولتين واحدة منهما قارية، ولكن حاليًا الصحة أهم من أي شيء".

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وتابع: "إزاي الدوري يرجع وفيه حوالي 100 واحد في الملعب، أنا نفسي الدوري يكمل ولكن لازم يكون فيه ضوابط وقواعد علشان نقدر نحافظ على أولادنا من الإصابة بالعدوى".

واستطرد قائلًا: "الاتحاد الإفريقي بعت خطاب رسمي للكاف علشان يحدد فيه مصير الدوري، احنا محتاجين نعمل فترة إعداد للاعيبة وده مش هيحصل قبل شهر 6 وبالتالي الدوري إذا عاد سيكون في شهر 7 ولو ده حصل هينتهي امتى؟!".

واختتم: "المفروض الموسم الجديد في الطبيعي يبدأ أول شهر أغسطس، وفي حالة عودة الدوري ستستكمل المسابقة في الشهر نفسه إزاي ده هيحصل.