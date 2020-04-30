اخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 29/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يناقش مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدة أمور خاصة بالفريق والتدريباتالتى تتم حالياً في منزل كل لاعب تماشياً من الإجراءات الأحترازية جلسة خاصة بين فايلر وعبد الحفيظ لمناقشة ملفات كروية في الأهلي يناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدة أمور خاصة بالفريق والتدريباتالتى تتم حالياً في منزل كل لاعب تماشياً من الإجراءات الأحترازية حرص النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو من تدريباته في المنزل التي جمعته مع النجم حسام أبلغ أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى ونادى ويست بروميتش مسئولو الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء. Advertisements استفسر مسئولو النادى الأهلى عن العروض الرسمية التى تلقاها رمضان صبحى لاعب وسط الفريق المعار من نادى هيدرسيفلد الإنجليزى لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية. تلقى محمود الخطيب رئيس الأهلى تقريراً من العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى عن تحرك القلعة الحمراء القانونى ضد رسائل النصب الإلكترونية باسم الأهلى. صورة.. حسام عاشور يتفاخر بتحوله لمقاتل فى مسلسل " الاختيار " نشر حسام عاشور قائد فريق الأهلى، صورة لأحد الاشخاص يشبهه بدرجة كبيرة فى مسلسل الاختيار الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام .

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