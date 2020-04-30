شكرا لقرائتكم خبر عن قضية اليوم.. انتخابات اتحاد الكرة فى علم الغيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الغموض واللغط الشديدين، حول مصير وموعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، لاختيار مجلس إدارة جديد، لاسيما وأن اللائحة الجديدة التى سيتم على أساسها اجراء الانتخابات لم يتم الانتهاء منها واعتمادها من الفيفا أو الجمعية العمومية للجبلاية.

كما تسببت تصريحات وزير الرياضة الأخيرة فى مزيد من الجدل حول مصير الانتخابات، حيث أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن اتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ستكون لمدة عام واحد، على أن تجرى انتخابات أخرى فى العام الذى يليه، وذلك وفقًا لقانون الرياضة المصرى.

وأضاف وزير الرياضة فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه غير مطروح على الطاولة فكرة مد مدة اللجنة الخماسية لتُدير الجبلاية لمدة عام أخر، ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات فى شهر يوليو المقبل على أن تستمر حتى انتهاء الدورة الأوليمبية في العام المقبل 2021.

وتابع أشرف صبحى حديثه مؤكدًا أن هذا ما ينص عليه قانون الرياضة المصرى، إلا إنه سيتم انتظار رأى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى هذا الملف.

Advertisements

ومن جانبه، قال محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة أن موضوع إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية لاسيما وأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية "صيفا " خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.

وقال محمد الماشطة في تصريحات له: ، هل الدورة الأولمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ وأري أن الموقف القانوني لو تم اجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجرائه بعد سنة ، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والاقرب للصواب ان تقام الانتخابات بعد الدورة الأولمبية.

وتابع: لو الدورة الاولمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط ، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي، مشيرا إلى أن انشاء روابط في لائحة اتحاد الكرة الجديدة ، على اعتبار أن رابطة الاندية المحترفة تستطيع ادارة المسابقات وبيع الحقوق الاعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالي لا يوجد به اشهار للروابط لان الاشهار في وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.