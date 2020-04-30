شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين فايلر وعبد الحفيظ لمناقشة ملفات كروية في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدة أمور خاصة بالفريق والتدريبات التى تتم حالياً في منزل كل لاعب تماشياً من الإجراءات الاحترازية في الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كما يبحث المدير الفني مع مدير الكرة مستقبل الفريق الكرة والحلول المتوقعة حال إستئناف التدريبات.

ويبحث فايلر مع عبد الحفيظ كذلك ملف المصابين خاصة وأن الرباعي المصاب ، كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد محمود وحمدي فتحي أقترب من المشاركة في التدريبات حيث سيعود بعضهم للتريب في شهر مايو المقبل.

من ناحية أخرى ، طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي تقريراً من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن اللاعبين الذين تلقوا عروضاً من أندية محلية وخارجية خلال الفترة الماضية وكذلك مستجدات المفاوضات مع اللاعبين الذين يرغب النادي في ضمهم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بجانب موقف المُعارين والعروض التي تلقوها خلال الفترة الماضية سواء من الأندية التي يلعبون لها حالياً أم من أندية أخرى للبت فيها.

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ويعقد الخطيب جلسة مع أمير توفيق لمناقشة هذا العروض كما سيعقد محمود الخطيب جلسة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدة ملفات كروية مهمة، فى مقدمتها تعديل عقود بعض اللاعبين، وكذلك تجديد البعض الآخر أمثال مروان محسن بجانب متابعة ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق فى ميركاتو الصيف المقبل ، ومن المقرر أن يبحث الخطيب كذلك مع اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، ترتيبات فريق الكرة للفترة المقبلة التى يتوقف فيها النشاط الرياضى فى العالم جراء وباء كورونا.

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