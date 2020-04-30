شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 29 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، 40 مليون جنيه عقد عمر جابر مع بيراميدز سبب رفضه للزمالك بالمستندات.. 40 مليون جنيه عقد عمر جابر مع بيراميدز سبب رفضه للزمالك اتحاد الكرة: سنرسل ردا على استفسارات كاف والتأكيد على استئناف الدورى أحمد حجازى للأهلى: مش هرجع من أوروبا دلوقتى ولما أرجع مش هلعب لغير الأهلى الزمالك ينتظر العروض الرسمية لحسم مصير أشرف بن شرقي Advertisements تعرف على قيمة ترضية الإسماعيلي لباهر المحمدي خلال الموسم الحالي جلسة خاصة بين فايلر وعبد الحفيظ لمناقشة ملفات كروية في الأهلي اتحاد الكرة: ننتظر موقف فيفا لحسم مصير الانتخابات الجديدة الأهلى يستفسر عن عروض رمضان صبحى فى الانتقالات الصيفية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 4 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.