شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يرد على السؤال الصعب .. هل يعتزل داخل جدران النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الكابتن التاريخي للقلعة الحمراء حسام عاشور على السؤال الشائك بشأن ما إذا كان سيعتزل داخل جدران القلعة الحمراء أم سيفضل الانتقال بعد مرور 50 يوماً من من تلقيه خبر عدم التجديد له بنهاية الموسم الجاري.

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وأبلغت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده بناءاً علي توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط كما طالبت اللاعب باعلان اعتزاله.

كانت لجنة التخطيط قد انتهت من ملف تجديد عقد وليد سليمان مساء أمس الخميس وتم الإعلان رسميا عن تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين، ومن المنتظر أن تعقد جلسة مع أحمد فتحي يوم الأحد لحسم موقفه هو الآخر.

وواصل حسام عاشور منح نفسه الفرصة الكافية لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله الكروي سواء بإعلان اعتزاله اللعب نهائياً داخل جدران القلعة الحمراء أو الرحيل للانضمام الى أي من الأندية التي ترغب في التعاقد معه.