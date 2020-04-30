شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لإنهاء ملف الأجانب قبل قرار اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو الزمالك الزمن لحسم مصير الثلاثي الأجنبي في الفريق والمعارين هذا الموسم وهم النيجيري معروف يوسف والمغربي حميد أحداد والايفواري رزاق سيسيه، وذلك قبل صدور قرار من اتحاد الكرة رسميا بتقليص عدد الأجانب.

ويسعي مسئولو الزمالك لتسويق الثلاثي وحسم مصيرهم قبل صدور القرار ، حيث سيضطر الزمالك وقتها لرحيل اللاعبين بأسعار أقل من قيمتهم الحالية او إعادة اعارتهم مرة اخري وهو ما يرفضه الزمالك في الوقت الحالي.

وأجل مسئولو الزمالك فكرة مناقشة بقاء المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق مع الزمالك الموسم المقبل او السماح له بالاحتراف الأوروبي، لحين وصول عروض رسمية لادارة النادي.

ويرفض مسئولو الزمالك في الوقت الحالي الحديث عن مصير أي لاعب سواء بالبقاء او السماح له بالاحتراف لحين وصول عروضا رسمية، وأكد مصدر انه في حالة وصول عروض رسمية سيتم دراستها والموافقة عليها في حالة تحقيق استفادة فنية ومادية للاعب والنادي، خاصة ان إدارة الزمالك لن تقف في مستقبل لاعبيه، وفي نفس الوقت لن تفرط في القوام الأساسي للفريق بطريقة تعرقل مسيرة البطولات التي يسير فيها الزمالك منذ موسمين.

واشتعل الصراع على ضم المغربى أشرف بن شرقى، نجم نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها مع الفارس الأبيض، خلال الموسم الحالى، فى جميع المسابقات.

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وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، عن تقارير تركية، فإن ناديان انضما إلى سباق التعاقد مع أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، فى الميركاتو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن كلا من فريقى غازى عينتاب وطرابزون سبور التركيين، أبديا اهتماما كبيرا بالحصول على النجم المغربى، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماريوس سوموديكا، المدير الفنى لفريق غازى عينتاب، تواصل بشكل شخصى مع وكيل أعمال بن شرقى، من أجل تسهيل عملية انضمام نجم الزمالك إلى ناديه.