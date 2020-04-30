اخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 29/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 29/4/2020، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها طالب مسئولو الزمالك، اتحاد الكرة، بتحديد موعد لعودة بطولة الدورى الممتاز، خلال الفترة الحالية.
الزمالك يطالب اتحاد الكرة بموعد محدد لعودة الدورى الممتاز
طالب مسئولو الزمالك، اتحاد الكرة، بتحديد موعد لعودة بطولة الدورى الممتاز، خلال الفترة الحالية.
رفض مسئولو الزمالك فكرة التفريط فى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، ورحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
يحرص المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك على أداء بعض التدريبات القوية صائماً خلال نهار شهر رمضان استعداداً لعودة الدورى.
أجل مسئولو الزمالك فكرة مناقشة بقاء المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق مع الزمالك الموسم المقبل او السماح له بالاحتراف الأوروبي، لحين وصول عروض رسمية لادارة النادي.
بدأ نادى الزمالك فتح ملف تسويق اللاعبين المتوقع خروجهم من قائمة الموسم الجديد، في ظل عدم قناعة أكثر من مدرب تعاقب على تدريب الفريق الأبيض بإمكانياتهم الفنية..
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