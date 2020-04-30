اخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 29/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 29/4/2020، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها طالب مسئولو الزمالك، اتحاد الكرة، بتحديد موعد لعودة بطولة الدورى الممتاز، خلال الفترة الحالية.

الزمالك يطالب اتحاد الكرة بموعد محدد لعودة الدورى الممتاز

طالب مسئولو الزمالك، اتحاد الكرة، بتحديد موعد لعودة بطولة الدورى الممتاز، خلال الفترة الحالية.

رفض مسئولو الزمالك فكرة التفريط فى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، ورحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.