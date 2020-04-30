شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية المصرية تطالب "الدولية" بالمساهمة في إعداد اللاعبين المتأهلين للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطابا إلي اللجنة الاولمبية الدولية، تطلب فيه بالتعاون مع الاتحادات في تنفيذ المعسكرات للاعبين المتأهلين للاولمبياد طوكيو، وتساهم في خطة الاعداد للاتحادات بعد تأجيل الاولمبياد ، ضمن برنامج التعاون الاولمبي .

وطالبت اللجنة الأولمبية المصرية، من الأولمبية الدولية بأن تكون شريك للاتحادات الرياضية في الاضرار التي لحقت بها بسبب تأجيل الاولمبياد، خاصة أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لم تقصر في الدعم المطلوب باعداد اللاعبين للأولمبياد .

وكان اللجنة الآولمبية قد طالبت من الاتحادات تحديد السلبيات من تأجيل الاولمبياد من أجل إرسالها الي اللجنة الاولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التي لحقت بها .

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اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.

يذكر ان ، هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، قد أكد أنه سيتم تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية إلي العام المقبل وفقاً لقانون الرياضة الجديد ، وذلك بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلي صيف 2021 ، وأشار رئيس اللجنة الاولمبية المصرية في تصريحات خاصة ، أن تأجيل اولمبياد طوكيو يترتب عليه تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية لمدة عام لتُجري بعد إقامة الدورة الاوليمبية طبقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017 والذي حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فاعليات الدورة الأوليمبية أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية أيهما أقرب.

وأضاف رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، أن انتخابات الاتحادات الماضية كانت استثنائية بسبب قانون الرياضة وكانت مدتها ستصل إلى 3 سنوات في حال إقامة الانتخابات في صيف 2020 بعد الاولمبياد ، مشيراً إلي أن تأجيل الاولمبياد بسبب كورونا يجعل الاتحادات تستمر لأربع سنوات وهي المدة القانونية ولذلك لن تعارض القانون ، موضحاً إن الانتخابات سوف تجري هذا العام في الاتحادات المعينة فقط مثل، اتحادات كرة القدم والكرة الطائرة ورفع الأثقال .