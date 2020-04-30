شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة.. الأهلى يحصل على دورى أبطال 2005 ويتأهل للموندياليتو للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأهلى في تقديم موسما إستثنائيا عام 2005 بالحصول على الدورى وبفارق كبير عن أقرب منافسيه بعدما نجح البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني للأحمر آنذاك في صناعة جيل جديد للكرة الأهلاوية بقيادة محمد بركات ومحمد ابوتريكة وعماد متعب وفلافيو ومن خلفهم وائل جمعة وعماد النحاس وعصام الحضرى .

وشهدت تلك البطولات عدد من الإنتصارات القوية لفريق الأهلى محليا وخارجيا حتى وصل للمباراة النهائية أمام النجم الساحلى التونسى وأقيم لقاء الذهاب بإستاد سوسة ، بينما أقيم لقاء العودة بإستاد الكلية الحربية

تشكيل الأهلى

أقيمت مباراة الذهاب يوم السبت 29 أكتوبر بالملعب الأوليمبي بمدينة سوسة التونسية، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

قاد المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة عبد الرحيم العرجون، ومساعدة أحمد بلخاطر ومحمد أيوب، وهى المرة الثانية التي يقود فيها العرجون مباراة يكون الأهلي أحد أطرافها بعد لقاء إياب 2001 الذي توج الأهلي بلقبه على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

- خاض الأهلي المباراة بالزي البديل، باللون الأزرق.

- دفع جوزيه بتشكيل مكون من:عصام الحضري، أحمد السيد، عماد النحاس، وائل جمعة، إسلام الشاطر، جلبرتو ، حسن مصطفى، محمد شوقي، محمد أبوتريكة، محمد بركات وعماد متعب، وشارك أسامة حسني بديلا.

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لقاء العودة

خاض الأهلى لقاء العودة يوم السبت 12 نوفمبر بملعب الكلية الحربية وسط حضور 22 ألف متفرج، وذلك نظرا للإصلاحات بملعب القاهرة الدولي استعدادا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2006.

فاز الأهلي بثلاثية سجلها، محمد أبو تريكة في الدقيقة 19 بتمريرة بركات، وأسامة حسني من رأسية في الدقيقة 52 بعد تمريرة عرضية برازيلية للراحل محمد عبد الوهاب، ومحمد بركات بعد مراوغة زئبقية في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

بدأ الأهلي بتشكيل مكون من، عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، وائل جمعة، جلبرتو، محمد شوقي، حسن مصطفى، محمد بركات، محمد أبو تريكة، أسامة حسني، عماد متعب، والبدلاء، محمد عبد الوهاب، اسلام الشاطر، حسام عاشور.

أدار المباراة طاقم بوركيني بقيادة باري الحسن ومساعداه براما ميلوجو وتوأمه باري الحسين.

حقق الأهلي رقما قياسيا بعدم الخسارة طيلة 52 مباراة خلال 852 يوم ، ليتأهل أول مرة لمونديال كأس العالم للأندية باليابان .