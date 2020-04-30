ننشر بالأرقام تفاصيل عقد عمر جابر مع بيراميدز والشروط الإضافية والملزمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نسخة من عقد عمر جابر مع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، والذى وقعه اللاعب لمدة 4 سنوات بداية من الموسم الماضى 2018 – 2019 وينتهى فى موسم 2021 – 2022، وجاء إجمالى المبلغ الذى يحصل عليه عمر جابر فى المواسم الأربع 74 مليون 755 ألف جنيه شاملة نسبة المشاركة، وبدون إضافة قيمة الضرائب والتى تبلغ نسبتها 22.5% على اجمالى المبلغ.

وجاءت تفاصيل عقد عمر جابر مع بيراميدز كالتالى..

الموسم الأول 2018 – 2019، يحصل اللاعب على 12 مليون و15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه نسبة المشاركة، مع إضافة 22.5% قيمة الضرائب المستحقة على المبلغ، ليصل إجمالى الموسم الأول ما يقرب من 19 مليون جنيه.

فى الموسم الثانى 2019 – 2020 يحصل عمر جابر على 13 مليون و350 ألف جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين و450 ألف جنيه قيمة نسبة المشاركة، مع إضافة 22.5% قيمة الضرائب المستحقة على المبلغ، ليصبح إجمالى الموسم الثانى ما يقرب 21 مليون جنيه.

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فى الموسم الثالث 2020 – 2021 يحصل عمر جابر على 14 مليون 685 ألف جنيه، بالإضافة إلى 4 مليون و895 ألف جنيه، قيمة نسبة المشاركة، مع إضافة 22.5% قيمة الضرائب المستحقة على المبلغ، ليصبح إجمالى الموسم الثالث ما يقرب من 22 مليون جنيه.

فى الموسم الرابع 2021 – 2022 يحصل عمر جابر على 16 مليون و20 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين 340 ألف جنيه، قيمة نسبة المشاركة، مع إضافة 22.5% قيمة الضرائب المستحقة على المبلغ، ليصبح إجمالى الموسم الأخير للاعب ما يقرب من 24 مليون جنيه.

وتضمن العقد عدة شروط إضافية وملزمة ونصت على إنه فى حالة مشاركة اللاعب فعليًا فى 75% فأكثر من جميع المباريات الرسمية والتى شارك فيها النادى خلال موسم (2018/2019 – 2019/2020 _ 2020/2021 _ 2021/2022) يحصل على نسبة المشاركة كاملة كما هو منصوص فى العقد.

وفى حالة مشاركة اللاعب بنسبة أقل من 75% يحصل على نفس النسبة التى حققها من اجمالى قيمة مبلغ المشاركة.

وكان اسم عمر جابر قد ارتبط بالعودة لنادى الزمالك بعد نهاية الموسم الجارى، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض، إلا أن قيمة العقد الضخم الذى يحصل عليه بيراميدز دفعت اللاعب للتمسك بالبقاء مع فريقه وعدم العودة لميت عقبة.