شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. حسام عاشور يتفاخر بتحوله لمقاتل فى مسلسل " الاختيار " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام عاشور قائد فريق الأهلى، صورة لأحد الاشخاص يشبهه بدرجة كبيرة فى مسلسل الاختيار الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام .

وعلق حسام عاشور على الصورة، قائلا " المقاتل حسام عاشور ، بخ قفشتك يا حسام يا عاشور " .

وحرص النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو من تدريباته في المنزل التي جمعته مع النجم حسام عاشور قائد القلعة الحمراء عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر الثنائي وهما يتدربان في ملعب خماسي، لرفع لياقتهم البدنية، في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية التي يتبعها الكثيرين لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في توقف النشاط الكروي في مصر والعالم.

من ناحية أخرى رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

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