الامارات | محمد صلاح في قائمة أفضل لاعبي القرن 21

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في قائمة أفضل لاعبي القرن 21 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف الفرعون المصري محمد صلاح إنجاز جديد يضاف إلى سجلات نجاحه في كرة القدم العالمية بعيداً عن الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها الفترة الأخيرة، وذلك بعدما وضعت شبكة “برو فوتبول داتا بيز” بالاشتراك مع “بي سوكر“ قائمة لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، خلال القرن الحادي والعشرين.

وذكرت الشبكة أنه اعتمدت على نظام تصنيف "إيلو" (في لعبة الشطرنج) في حساب الفرق بين اللاعبين بناء على تأثيرهم على نتيجة المباريات من حيث تسجيل الأهداف أو صناعتها، إضافة إلى مستوى البطولات والمشاركين فيها، سواء مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم.

وجاء في صدارة التصنيف كعادته أفضل لاعب في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجاء في المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكلاهما تساوى في نفس الرصيد 100 نقطة لكل منهما، ولكن الأرجنتيني تفوق على البرتغالي بعدد الأهداف وصناعتها.

وطبقاً لإحصائيات النجم الأرجنتيني ميسي فقد سجل 697 هدفا خلال 857 مباراة، وصنع 273 هدفا آخر، بينما سجل رونالدو 725 هدفا، وصنع 177 آخر في 1000 مباراة.

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وجاء النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، المركز السابع في التصنيف وتساوى مع الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام، والسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، برصيد 97 نقطة لكل منهم، ولكن صلاح تخلف عنهم وفقاً للمعايير التي حددها نظام التصنيف.

وشهد تصنيف أفضل 10 لاعبين في القرن الـ21 طبقا لهذا التصنيف الترتيب التالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 100 نقطة.

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 100 نقطة.

3- الفرنسي المعتزل تييري هنري 98 نقطة.

4- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة) 97 نقطة.

5- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) 97 نقطة.

6- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) 97 نقطة.

7- المصري محمد صلاح (ليفربول) 97 نقطة.

8- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) 96 نقطة.

9- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 96 نقطة.

10- الكولومبي راداميل فالكاو (غلطة سراي) 95 نقطة.

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