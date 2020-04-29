شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: مدربو الزمالك كانوا يتلقون تعليمات بعدم مشاركتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، إنه بالتأكيد حزين لرحيله عن القلعة البيضاء، ولكن الراحة النفسية أمر مهم جدًا.

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات على قناة «أون تايم» إن هناك جماهير انتقدته لتدخله القوي في أول مباراة لعبها ضد الزمالك، قائلاً: «أنا بحب ألعب وأكسب، أتربيت إني أقاتل على المكسب، لو بلعب مع ياسين ابني هلعب على المكسب».

وعن عدم مشاركته لفترات مع الزمالك كشف «إبراهيم»: «كل المدربين بيبقى عندهم تعليمات إن محمد إبراهيم مايلعبش، وكلهم قالولي كده، وأي حد بلا استثناء يطلع يقول غير كده يبقى مش بيقول الحقيقة».

وأضاف: «الوحيد اللي كان بيشتغل بدماغه فييرا، محدش يقدر يقوله حاجة، الموضوع مقفول وزي السيف دي التشكيلة إللي هالعب بيها تبقى مش هاتتغير».

وأكد: «أكثر مدربين أجانب حبيت التعامل معاهم هما البرتغالي جوزفالدو فيريرا، والبرازيلي جورفان فييرا».

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