شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تصفيات الجولف الأولمبية حتى يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الدولي للجولف، الأربعاء، إن التصفيات المؤهلة إلى مسابقة الجولف في أولمبياد طوكيو 2020 ستمتد حتى يونيو 2021 لتتناسب مع تأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بنقاط التصنيف الأولمبي للرجال ستستمر حتى 12 يونيو 2021 فيما سيستمر تصنيف السيدات حتى 28 من الشهر ذاته.
وستضم مسابقتي الرجال والسيدات 60 متسابقا ويعتمد التصنيف الأولمبي على التصنيف الدولي للجولف للرجال وكذلك التصنيف الدولي للسيدات.
وأعلن مجلس إدارة التصنيف الدولي للرجال والسيدات الشهر الماضي تعليق التصنيف بسبب جائحة فيروس كورونا التي أجبرت أولمبياد طوكيو على التأجيل للعام المقبل لتقام بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021 ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن استئناف التصنيفات.
وسيتأهل أفضل 15 لاعبا في نهاية فترة التصفيات إلى الأولمبياد بحد أقصى أربعة لاعبين من أي دولة.
وبعد أفضل 15 لاعبا سيتم التأهل للأولمبياد وفقا للتصنيف العالمي بحد أقصى لاعبين اثنين من كل دولة ليس لديها بالفعل لاعبين اثنين أو أكثر بين أفضل 15 لاعبا.
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