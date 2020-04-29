شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: بدأت الصيام فى عمر الـ8 ستوات وتعرفت على زوجتى فى كلية التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق إنه تربي داخل القلعة البيضاء منذ الصغر. أضاف نجم الزمالك الأسبق :" بدأت الصيام وعمرى 8 سنوات وربنا كان بيدلينا الجلد والصبر خلال مباريات رمضان". Advertisements تابع نبيه :" حققت كل البطولات التي شاركت فيها خلال شهر رمضان وبعض المدربين كانوا يطالبون اللاعبين بالإفطار". وتحدث نبيه عن حياته الشخصية قائلا :" تعرفت على زوجتى في كلية التجارة".

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