شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية في «يويفا»: من الممكن استئناف البطولات المعلقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأربعاء، إنه من الممكن استئناف البطولات المعلقة في القارة، جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، على الرغم من استبعاد العديد من الدول فكرة العودة.

وأكد تيم ماير، رئيس اللجنة الطبية في «يويفا»: «جميع اتحادات كرة القدم التي تخطط لاستئناف مسابقاتها ستصدر بروتوكولات شاملة تضمن حماية صحة المشاركين في المباريات، والحفاظ على السلامة العامة».

وأضاف: «في ظل هذه الظروف، وفي إطار الاحترام الكامل للتشريعات المحلية، من الممكن بالتأكيد التخطيط لاستئناف البطولات المعلقة في موسم 2019-2020».

تصريح «ماير» يأتي بعد يوم واحد من حديث البلجيكي ميشال دهوغ، رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بأنه «يشك» في إمكانية استئناف الدوريات خلال الوباء، واقترح أن تركز البطولات المحلية بدلاً من ذلك على الاستعداد للموسم المقبل.

وكان الدوري الهولندي أعلن إلغاء مسابقة الدوري دون تحديد متوج باللقب أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية، أو صعود أي فريق للدرجة الأولى.

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