شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد تعليق المنافسات الرياضية إلى 14 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، الأربعاء، تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية حتى 14 مايو المقبل، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء فيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة الشباب الجزائرية اليوم، إنه «تبعا لقرار رئيس الوزراء المتعلق بتمديد فترة الحجر الصحي لمدة 15 يوما، تعلن وزارة الشباب والرياضة أن كل التدابير الوقائية المتخذة تبقى سارية المفعول إلى غاية 14 مايو 2020».

وكانت رئاسة الحكومة الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها 15 يوما، من 30 أبريل الجاري إلى 14 مايو المقبل.