شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: حمدي النقاز ضحك على «فيفا» بأوراق مزورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن حمدي النقاز، لاعب الفريق السابق، خدع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بأوراق مزورة، ليحصل على حكم لصالحه ضد القلعة البيضاء.

وكان أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، اللاعب التونسي الذي انضم لصفوف سودوفا الليتواني، أعلن كسب قضية اللاعب ضد الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة، وتغريم النادي مبلغ مليون و250 ألف دولار.

وأوضح «منصور» في فيديو نشرته على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»: «حمدي النقاز عقده 3 سنوات ونصه، جاء في يناير 2017، وينتهي عقده في يونيو 2021، ومجموع الفلوس التي يتقاضاها مليون و842 ألف دولار، على أن يتحمل اللاعب قيمة الضرائب، ويقوم النادي بخصمها من مستحقات اللاعب وتورديها للضرائب، وهذا يعني أنه يحصل على صافي مبلغ في الموسم 400 ألف دولار، ويُكتب في العقد 516 ألف دولار، لأنه يتم خصم 22% ضرائب، وبالتالي هو ضلل الفيفا وكبر المبلغ».

وتابع: «الموسم الثالث النقاز بياخد مستحقاته على 4 أقساط، كل قسط بقيمة 137 ألف دولار، وهو هرب في آخر نوفمبر 2019، وآخر قسط واخده مقدم كان المفروض 1 أبريل 2020، وهو زور ورق وضحك على فيفا».