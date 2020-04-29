شكرا لقرائتكم هل طلب فايلر الحصول على إجازة.. عبد الحفيظ: مدرب الأهلي مستمر بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فكرة الحصول على إجازة ومغادرة القاهرة على متن الرحلات الاستثنائية التي تقوم بها بلاده بعدد من بلدان العالم لعودة كل المواطنين السويسريين بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد رينيه فايلر للصحف السويسرية قبل أيام أنه يعيش في الفندق شبه منفرد وأن المكان الذي يتسع الى 400 غرفة فندقية يقيم فيه شبه وحيد في الوقت الذي كانت قاعة المطاعم تمتلئ بالنزلاء في الأيام العادية.

من جانبه، شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول على تواجد الجهاز الفني بالكامل خلال الفترة المقبلة وعدم سفر أي منهم مؤكداً أن الجهاز يعمل ويستعد لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز في أي وقت كان.

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أضاف عبد الحفيظ ان فايلر على موقفه الرافض لترك القاهرة خلال الفترة الحالية قناعة منه بحاجة الفريق لجهوده خاصة وأنه يشرف على كل كبيرة وصغيرة في برنامج الإعداد الخاص باللاعبين.

وعن الإجازات التي يحصل عليها نجوم الفريق خلال الفترة الحالية أكد عبد الحفيظ أن البرنامج الأسبوعي الذي يتم تسليمه للاعبين بالكامل يتضمن فترات راحة من بينها راحة أسبوعية للاعبين طالما ان أهداف التدريبات تتحقق بالكامل.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق كبير عن أقرب منافسيه المقاولون العرب وبيراميدز والزمالك على التوالي وهو ما يقرب المارد الأحمر من التتويج المحلي بالبطولة المحببة والأشهر له.