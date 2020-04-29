شكرا لقرائتكم بن شرقى ينفي حصوله على مبالغ خيالية لظهوره فى برنامج "رامز مجنون رسمى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى النجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم نادى الزمالك، الأنباء التي ترددت عن حصوله على مبالغ خيالية، مقابل ظهوره فى برنامج "رامز مجنون رسمى"، والذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المبارك.



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ذكر موقع "le360 sport" المغربى، حسب مصادر مقربة من أشرف بن شرقى، أن نجم الزمالك حصل على مبلغ 50 ألف دولار، نظير مشاركته فى البرنامج وكشف المصدر ذاته، أن كل النجوم والمشاهير الذين ظهروا في هذا البرنامج، أمثال طارق حامد والتونسي علي معلول حصلوا على المبلغ ذاته.

وسيعاقب أشرف بن شرقى، بخصم مبلغ 500 ألف جنيه، من مستحقاته، بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تغريمه هو وطارق حامد، لظهورهما فى نفس البرنامج.

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وتقدم المستشار مرتضى منصور، ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي وآخرين، لوقف البرنامج وجاء في البلاغ، أنه يحتوى على أفعال تشكل جرائم جنائية ومخالفات وتجاوزات جسيمة وأعملا عنف منافية للأخلاق العامة لدى الشعب المصرى، كما ان البرنامج يسئ إلى الشعب المصرى وإلى الفنانين المصرين.

جدير بالذكر أن بن شرقى يقضى فترة الحجر المنزلى، فى المغرب، بعد سفره فى منتصف شهر مارس الماضى، رفقة زميله فى الفريق محمد أوناجم.

وانضم أشرف بن شرقى، لصفوف الزمالك، الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، ونجح فى التتويج مع الفارس الأبيض بـ3 ألقاب وهى كأس مصر، السوبر الإفريقى والسوبر المصرى.