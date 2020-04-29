شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف قيمة ترضية الإسماعيلي لباهر المحمدي خلال الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضاعف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي راتب نجم الفريق الكروي الأول باهر المحمدي عقب رفض العروض التي تلقاها اللاعب الموسم الجاري والتي تنوعت بين المحلية والخارجية.

ويتألق باهر المحمدي في الدوري المصري الممتاز بشكل لافت للنظر بخلاف تواجده المميز ضمن صفوف المنتخبات الوطنية ما جعله هدفاً لناديي القمة الأهلي والزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لمصدر مطلع فإن باهر المحمدي يحصل على مليون جنيه كراتب سنوي في الإسماعيلي وبمقتضى الاتفاق بين اللاعب وإدارة النادي يحصل على ضعف المليون لكن دون تدوينه في العقد وذلك لترضية اللاعب وحتى لا يحدث ذلك فتنة داخل صفوف الدراويش.

ورد النادي الإسماعيلي على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل لاعبه الدولي باهر المحمدي الى صفوف القلعة الحمراء مقابل مليوني دولار ما يوازي 33 مليون جنيه تقريباً.

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أكد صبرى المنياوي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي أن هذا الكلام عار تماماً عن الصحة وأن كل ما يقال عن هذا بعيد تماماً عن الصحة فكيف نفرط في لاعب بقيمة وموهبة باهر المحمدي مقابل مليوني دولار فقط فهذا رقم أقل بكثير من قيمة التنازل التي ينتظرها النادي من عائد بيع اللاعب الشهير.

وقال صبري المنياوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "باهر المحمدي ثمنه 150 مليون جنيه فلا ننسى أن هناك لاعبين جاءوا الى القلعة الحمراء مقابل اكثر من 100 مليونا فكيف نوافق على رحيل أفضل موهبة لدينا بمبلغ أقل خاصة وأنه مستقبل الكرة المصرية".

تابع مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي أن الأسعار ارتفعت بشدة بين اللاعبين فتجد لاعبين ينتقلون بين أندية الوسط مقابل 15 مليون جنيه، بينما يأتي اللاعب الدولي والموهوب بنفس المقابل الحالي الذي تشير اليه التقارير فهذا مرفوض نهائياً داخل قلعة الدراويش.

وأوضح المنياوي أن إدارة النادي أعلنت قبل سابق أنها متمسكة بجميع اللاعبين وأنها أوضحت بموافقتها على الرحيل للاحتراف الخارجي لأي لاعب من اللاعبين بنهاية الموسم الحالي وأنه لا محل من بيع اللاعبين حالياً طالما أن الدوري المصري الممتاز لم ينتهي بعد.