شكرا لقرائتكم حسام عاشور يرد على السؤال الصعب .. هل يعتزل داخل جدران النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الكابتن التاريخي للقلعة الحمراء حسام عاشور على السؤال الشائك بشأن ما إذا كان سيعتزل داخل جدران القلعة الحمراء أم سيفضل الانتقال بعد مرور 50 يوماً من من تلقيه خبر عدم التجديد له بنهاية الموسم الجاري.

وقال حسام عاشور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " لم أقرر حتى الآن حسم مصيري بسبب الظروف الحالية وعندما أصل الى قرار بالفعل سأعلنه لأنه يكون هو القرار المناسب من وجهة نظري".

ورفض حسام عاشور الحديث عن العروض التي انهالت عليه ملحياً وخارجياً قائلاً: "لا يمكن الحديث عن اية تفاصيل طالما أفكر في مستقبلي بشكل عام"

تابع حسام عاشور، أنه يواصل تدريباته اليومية بشكل كامل خلال الفترة الحالية خاصة وأن عقده لم ينتهي بعد وأمامه لنهاية الموسم الجاري، وأنه يسعى للحفاظ على لياقته البدنية خلال الفترة المقبلة.

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وأبلغت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده بناءاً علي توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط كما طالبت اللاعب باعلان اعتزاله.

كانت لجنة التخطيط قد انتهت من ملف تجديد عقد وليد سليمان مساء أمس الخميس وتم الإعلان رسميا عن تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين، ومن المنتظر أن تعقد جلسة مع أحمد فتحي يوم الأحد لحسم موقفه هو الآخر.

وواصل حسام عاشور منح نفسه الفرصة الكافية لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله الكروي سواء بإعلان اعتزاله اللعب نهائياً داخل جدران القلعة الحمراء أو الرحيل للانضمام الى أي من الأندية التي ترغب في التعاقد معه.