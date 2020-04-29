شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة الإماراتي يقرر عودة النشاط في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء، عودة منافسات بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، مع حلول شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أن توقفت منافسات الموسم الجاري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكر اتحاد الكرة الإماراتي في بيان مشترك مع رابطة المحترفين نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي: "يتابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع".

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وتابع البيان: "وبعد تقييم الوضع مع هذه الجهات، قرر الاتحاد وبالتنسيق مع رابطة المحترفين عودة نشاط كرة القدم في الدولة مع حلول شهر أغسطس المقبل، وذلك بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت".

واختتم البيان: "سيقوم الاتحاد بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وبفترة كافية تتيح للأندية الاستعداد لها".

وكانت مسابقة دوري الخليج العربي الإمارات توقفت في منتصف آذار/ مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.