شكرا لقرائتكم إيمري: نيمار مثير للإعجاب وأتمنى عودته لإسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الإسباني أوناي إيمري المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن أمله في عودة البرازيلي نيمار جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لبطولة الدوري الإسباني، قائلا في الوقت نفسه إنه ماكان يرغب في رحيل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.

وعاد إيمري إلى إسبانيا مجددا، بعدما أقيل من تدريب أرسنال بعد النتائج المخيبة التي حققها مع الفريق اللندني ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وحقق إيمري، 48 عاما، العديد من الإنجازات مع فريقه السابق أشبيلية الإسباني، الذي توج معه ببطولة الدوري الأوروبي ثلاث مرات، قبل أن يتولى تدريب سان جيرمان عام 2016، ليحصل خلال الموسمين اللذين قضاهما مع الفريق الفرنسي على سبعة ألقاب.

وبعد أن عمل مع نيمار في سان جيرمان ، كشف إيمري أنه حريص على عودة البرازيلي الآن لإسبانيا ، حيث قضى ثلاثة مواسم برفقة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في برشلونة الإسباني.

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ومع حرص برشلونة على إعادة نيمار، 28 عامًا، إلى قلعة (كامب نو)، صرح إيمري لشبكة (يوروسبورت) في نسختها الإسبانية يوم الأربعاء "الآن وأنا في إسبانيا ، أود أن يكون أفضل اللاعبين هناك. أود أن يواصل ميسي، لم أكن أرغب في رحيل كريستيانو رونالدو. وجود هؤلاء اللاعبين الكبار في الدوري الإسباني يجعلنا أكثر قوة".

وتحدث إيمري عن نيمار قائلا "إن لديه قلب كبير، وعليك أيضا أن تفهم الناس وأن تتعاطف معهم". "مهنة الرياضة قصيرة ، لذا من المهم أن تكون قادرا على التركيز على اللحظات التي تتطلبها مهنتك".

أوضح إيمري "ينبغي علي أن أنصح نيمار وأقول له (استفد من هذه اللحظات حيث يمكنك أن تكون الأفضل في العالم، لأن لديك القدرة)".

وأضاف المدرب الإسباني "لطالما قلت أنه كان من دواعي الشرف لي أن أعمل معه لمدة عام - على مستوى كرة القدم ، إنه مثير للإعجاب للغاية في الحصص التدريبية والمباريات".