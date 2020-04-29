مصدر بالأهلي: هناك خطوات قبل التوجه للمحكمة الرياضية ضد السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر قانوني داخل النادي الأهلي عن الإجراءات التي يجب السير فيها قبل التحول إلى المحكمة الرياضية الدولية فيما يتعلق بالخلاف القانوني مع لاعب النادي السابق عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز الحالي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن الأهلي لن يلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" إلا إذا امتنع اتحاد الكرة عن إصدار قرار أو النظر في القضية التي تحولت إليه بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم النظر فيها كونها شأن داخلي.

وتابع المصدر بتوضيح ضرورة وجود فصل في الأزمة من جانب اتحاد الكرة أولًا، وفي حالة الرفض سيكون هناك خطوة تسبق التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

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وأكد المصدر أن موقف الأهلي القانوني قوي وواضح وهناك بند يقول أن السعيد إذا لعب لناد مصري قبل مرور 3 سنوات من توقيعه لأهلي جدة سيكون مطالب بدفع 2 مليون دولار للأهلي كشرط جزائي.

واختتم المصدر ذاته بإيضاح أن اتحاد الكرة لم يخطر النادي حتى الآن بأي شيء فيما يتعلق بالقضية سواء استدعاء ممثل عن الأهلي لسماع أقواله أو الاطلاع على المستندات.

ورحل عبدالله السعيد عن الأهلي لينضم لصفوف أهلي جدة السعودي، لكن بعد 3 أشهر فقط فسخ عقده بالتراضي مع النادي ووقع لفريق بيراميدز وهو ما يعتبره الأهلي خرقًا لبنود الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.