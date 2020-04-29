بدون جماهير.. استئناف الدوري السويسري في 8 مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - (د ب أ)

مع قرار الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء بتخفيف حدة الإجراءات المطبقة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد ، أصبح من الممكن استئناف الدوري السويسري لكرة القدم في الثامن من يونيو المقبل ولكن مع إقامة المباريات بدون جماهير.

والدوري السويسري متوقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا ، ولكن من الممكن استئنافه حاليا مع عدم حضور الجماهير والتي يطلق عليها "مباريات الأشباح".

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ولن يشهد صيف هذا العام إقامة أي فعاليات رياضية في حضور الجماهير بما في هذا لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى في لوزان والمقرر في 20 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد السويسري لكرة القدم أعلن يوم الخميس الماضي تأجيل قراره إلى اليوم بخصوص مصير بطولة الدوري التي تم تعليقها لحين أن تقدم وزيرة الرياضة تحديثات عن الوضع في البلاد على ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19)

جدير بالذكر أن الاتحاد السويسري قرر تعليق كل منافسات كرة القدم، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية الشهر الجاري.