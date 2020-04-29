محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - (د ب أ)
مع قرار الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء بتخفيف حدة الإجراءات المطبقة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد ، أصبح من الممكن استئناف الدوري السويسري لكرة القدم في الثامن من يونيو المقبل ولكن مع إقامة المباريات بدون جماهير.
والدوري السويسري متوقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا ، ولكن من الممكن استئنافه حاليا مع عدم حضور الجماهير والتي يطلق عليها "مباريات الأشباح".
ولن يشهد صيف هذا العام إقامة أي فعاليات رياضية في حضور الجماهير بما في هذا لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى في لوزان والمقرر في 20 أغسطس المقبل.
وكان الاتحاد السويسري لكرة القدم أعلن يوم الخميس الماضي تأجيل قراره إلى اليوم بخصوص مصير بطولة الدوري التي تم تعليقها لحين أن تقدم وزيرة الرياضة تحديثات عن الوضع في البلاد على ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19)
جدير بالذكر أن الاتحاد السويسري قرر تعليق كل منافسات كرة القدم، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بدون جماهير.. استئناف الدوري السويسري في 8 مايو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.