ياسر المسيليم يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع اهلي جدة

كشف ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن حقيقة فسخ تعاقده ناديه، والذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

ونشر ياسر المسيليم عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "سناب شات" : الكرة متوقفة في العالم كله، ولا نسمع

أخبار إلا عن النادي الأهلي فقط، وأن لاعبيه يريدون الرحيل، ولن يجددوا عقودهم، وغيرها".

وواصل: "أن خبر فسخ تعاقدي مع النادي الأهلي غير صحيح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يطلب من مجلس الإدارة

الرحيل... أتمنى من الجميع أن يدركوا، ويفكروا جيدا فيما يقرأونه أو يسمعونه، وما الهدف من ورائه... فكروا فقط".

واختتم حديثه قائلًا: "النادي له حساب رسمي، الشيء الذي يصدر منه هو الخبر الصحيح، غير ذلك يعد اجتهاد شخصي".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة.