رسميا.. الشباب السعودي يعلن رحيل التونسي فاروق بن مصطفى

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم عن رحيل التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أن قررت إدارة النادي عدم تجديد تعاقده.
ونشر نادى الشباب عبر حسابه الرسمىعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : غادر المحترف التونسي فاروق بن مصطفى مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهاً إلى بلاده، وذلك عبر طائرة خصصتها السفارة التونسية لمواطينها المقيمين بالمملكة.
وانضم فاروق بن مصطفى صاحب ال ٣٠ عاما إلى صفوف الشباب السعودي موسم 2017 قادماً من الأفريقي التونسي.
ويحتل فريق الشباب المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.
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