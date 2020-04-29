نجم التنس النمساوي : الرحلات الجوية هي العائق الأساسي أمام عودة النشاط

قال نجم التنس النمساوي دومينيك تيم، أن الرحلات الجوية وسفر اللاعبين المرحلة المقبلة، هو العائق الأساسي أمام عودة النشاط في لعبة التنس مجدداً بعد فترة التوقف جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال اللاعب في تصريحات له خلال تواجده في بلاده، أنه عاد بالفعل إلى استئناف مرانه مجدداً على أمل استكمال المنافسات، لكنني أدرك أنه من الصعب العودة الأيام المقبلة، كون أن تلك

وأضاف، تعد لعبة التنس هي الأخف من حيث التجمعات، مقارنة بباقي الألعاب فقرار العودة قد يكون سهلاً، لكنني كما قلت مشكلة السفر هي العائق الأساسي.

يذكر أن تيم، قد أعلن مؤخراً، رفضه لتوجيه المساندة إلى اللاعبين الأكثر تضرراً من توقف النشاط الرياضي، مبرراً بأنه يرغب في التواصل الشخصي ومعرفة الفرد بالتحديد الذي سيتم توجيه الدعم إليه.

إلى استئناف مرانه مجدداً على أمل استكمال المنافسات، لكنني أدرك أنه من الصعب العودة الأيام المقبلة، كون أن تلك الرياضة تحتاج لسفر اللاعبين بشكل متكرر من بلد لأخرى وهو ما يصعب حدوثه الفترة الحالية.وأضاف، تعد لعبة التنس هي الأخف من حيث التجمعات، مقارنة بباقي الألعاب فقرار العودة قد يكون سهلاً، لكنني كما قلت مشكلة السفر هي العائق الأساسي.يذكر أن تيم، قد أعلن مؤخراً، رفضه لتوجيه المساندة إلى اللاعبين الأكثر تضرراً من توقف النشاط الرياضي، مبرراً بأنه يرغب في التواصل الشخصي ومعرفة الفرد بالتحديد الذي سيتم توجيه الدعم إليه.

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