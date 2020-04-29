سامي الجابر يقترب من منصب إداري في نيوكاسل الإنجليزي

كشف الإعلامي السعودي طارق النوفل عن تولي سامي الجابر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي السابق منصب إداري في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزى.

وكان صندوق الاستثمار السعودي قد توصل إلى اتفاق رسمي مع ملاك نيوكاسل يونايتد، لشراء 80%

من أسهم النادي الإنجليزي العملاق.

ونشر طارق النوفل عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :"‏نجم سعودي سابق، قد يعود للواجهة من جديد.. الله يتمم". كما أشار في مقطع

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فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سامي الجابر سيتولى منصبًا إداريًا في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الجابر، سبق له خوض تجربة احترافية في الملاعب الإنجليزية حيث انضم الجابر إلى فريق وولفرهامبتون موسم 2000، كما خاض الجابر تجربة احترافية أخرى في أوروباوهذه المرة كمدرب مساعد في فريق أوكسير الفرنسي.



