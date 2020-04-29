رسمياً .. الإمارات تعلن استئناف نشاط كرة القدم في أغسطس

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء الموعد النهائي الذي تم الاستقرار عليه مع سلطات البلاد، لاستئناف النشاط الرياضي الكروي مجدداً بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأصدر اتحاد اللعبة بياناً رسمياً أكد فيه أنه تقرر استئناف نشاط كرة القدم في أغسطس المقبل، وأن هذا الموعد جاء بالتنسيق مع السلطات الحكومية ورابطة المحترفين لكرة القدم، بعد تقييم الأوضاع، ومناقشة الإجراءات الوقائية
وشدد الاتحاد على أن هذا الموعد بالرغم من أنه اتُخذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلا أن أية تطورات بشأن الأزمة الصحية الراهنة قد تغير المواعيد مقترحة، وأن الأمور ستتم مناقشتها أيضاً مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.
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