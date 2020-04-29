حارس أياكس : أرغب في خوض تجربة احترافية جديدة

عبر الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، عن تقديره الكامل لناديه بعد السنوات التي قضاها في الفريق، مشيراً إلى تطلعه لخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا.

وقال اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، في تصريحات للصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء، أنه يريد الرحيل عن فريقه حالياً، بعد تلقيه عدة عروض جادة من أندية أبرزهم الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الذي حددت فيه إدارة ناديه 40 مليون يورو للتفريط في خدماته.

يذكر أن الحارس الكاميروني قد جدد تعاقده مع الفريق الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2022. برشلونة الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الذي حددت فيه إدارة ناديه 40 مليون يورو للتفريط في خدماته.يذكر أن الحارس الكاميروني قد جدد تعاقده مع الفريق الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2022.

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