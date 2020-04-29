ميسي ونيمار يشعلان السباق الرئاسي في انتخابات برشلونة

أشعل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، السباق الرئاسي في انتخابات برشلونة المقبلة.

ونقلت الصحافة الإسبانية اليوم الأربعاء، تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، بشأن خوضه لانتخابات النادي الكتالوني المقبلة.

وقال لابورتا في تصريحاته، أنه

حتى الآن لم يحسم أمره بشأن خوضه غمار الانتخابات المقبلة، لكنه يدرس الآن إمكانية تلك الخطوة بعد إعداد مشروع متكامل بشأن مستقبل فريق الكرة.وجاء الأرجنتيني ميسي على رأس مشروع لابورتا، بعدما صرح أنه في حال وصوله إلى مقعد الرئاسة لن يواجه أي مصاعب في التجديد لميسي، وسينل اللاعب التقدير الكامل لما قدمه في مشواره الكروي مع برشلونة.وعن نيمار، أكد لابورتا أن الإدارة الحالية تبذل مجهوداً في ذلك لكنها في حقيقة الأمر تفتقد القدرة على الحسم، وأعتقد أن الأمور ستتغير المرحلة المقبلة كثيراً، وبالطبع لدي القدرة على القدوم باللاعب.