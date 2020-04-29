نجم الهلال السعودي علي أعتاب كورنثيانز البرازيلي

بات كارلوس ادواردو نجم فريق الهلال السعودي قريباً من الإنضمام الي أحد الاندية البرازيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت تقارير برازيلية أن كارلوس ادواردو تلقي عرضاً جاداً من نادي كورنثيانز البرازيلي، خاصة وأن عقده مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم الحالي. ينتهي بنهاية الموسم الحالي. ولعب ادواردو دوراً محورياً في تتويج الهلال بلقب دوري ابطال آسيا، وتصل قيمة النجم البرازيلي السوقية الي 5,5 مليون دولار.

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