سافيولا ينصح لاوتارو مارتينيز بشأن مفاوضات برشلونة

وجه خافيير سافيولا نجم الأرجنتين ونادي برشلونة السابق، نصيحة إلى مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بشأن مفاوضات برشلونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ونقلت الصحافة الإيطالية اليوم الأربعاء، تصريحات لسافيولا، أكد فيها نصيحته إلى مارتينيز بعدم الذهاب إلى برشلونة، كون أن الفريق حالياً به مجموعة كبيرة من النجوم، وفرصة المشاركة بصفة أساسية لن تكون سهلة.

وأضاف في تصريحاته، أن أبرز عائق سيقابل مارتينيز حال ذهابه إلى برشلونة، هو

واعتبر سافيولا أن بقاء مارتينيز في الإنتر لمرحلة مقبلة سوف يزيد من خبرات اللاعب، خاصة تحت قيادة المخضرم أنطونيو كونتي. نصيحته إلى مارتينيز بعدم الذهاب إلى برشلونة، كون أن الفريق حالياً به مجموعة كبيرة من النجوم، وفرصة المشاركة بصفة أساسية لن تكون سهلة.وأضاف في تصريحاته، أن أبرز عائق سيقابل مارتينيز حال ذهابه إلى برشلونة، هو ميسي ، بإعتبار أن اللعب بجوار النجم الأرجنتيني يتطلب مجهوداً مضاعفاً وتركيزاً خاصاً على حد وصفه.واعتبر سافيولا أن بقاء مارتينيز في الإنتر لمرحلة مقبلة سوف يزيد من خبرات اللاعب، خاصة تحت قيادة المخضرم أنطونيو كونتي.

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