الإمارات تضع فيروس “كورونا” وراء ظهرها وتحدد موعد عودة الدوري الإماراتي

خرج الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ببيان صحفي أعلن من خلاله عودة الدوري الإماراتي وباقي الأنشطة الرياضية في شهر أغسطس القادم، ولكن بصفة مبدئية، بعد توقفه خلال الفترة الماضية خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أوقف النشاط في 15 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن اليوم قرر عودته في أغسطس المقبل، مع تقييم الوضع بصفة دائمة ومراعاة الوضع الصحي.

وجاء البيان الإماراتي كالتالي “قرر اتحاد كرة القدم وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية عودة نشاط كرة القدم في الدولة بشهر أغسطس (آب) المقبل، وذلك بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت”.

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وتابع البيان “سيقوم اتحاد كرة القدم بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وبفترة كافية”.

وشدد الاتحاد الإماراتي على أنه تم اتخاذ قرار بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة الإماراتية، بعودة المسابقات الرياضية ابتداءً من أغسطس المقبل، مشيرًا إلى الاستمرار على تواصل مستمر مع الجهات المختصة بالدولة لمتابعة آخر التطورات الصحية المتعلقة بتفشي “كوفيد 19”.

يذكر أن الإمارات باتت أول الدول العربية التي تحدد موعد العودة، أما باقي دول المنطقة فأقرب لتمديد فترة الإيقاف، خوفًا من هجوم ثانٍ من الفيروس الذي حيّر العالم.