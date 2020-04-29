رياضة | 6 فرق أوروبية تتصارع على ضم نجم الزمالك الأول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 فرق أوروبية تتصارع على ضم نجم الزمالك الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية مغربية، أن هناك صراع تركي على ضم الدولي المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وذكرت صحيفة "المنتخب المغربية، ان هناك فريقان من تركيا يخططان لضم أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن أسهم بن شرقي ارتفعت، وبات مطلوب بقوة في البطولة التركية، بالنظر للأداء المميز الذي بصم عليه في البطولة المصرية ومنافسة دوري أبطال أفريقيا.

وأكملت الصحيفة، أن ن شرقي يدخل ضمن اهتمام نادي غازي عينتاب الذي يرصده منذ مدة ويسعى جاهدا للتعاقد معه، شأنه في ذلك شأن نادي طرابزون سبور.

ودخل المغربى أشرف بن شرقي، دائرة اهتمامات 3 أندية فرنسية هي مونبلييه ونيس وستراسبورج، بجانب أوليمبياكوس اليوناني، وطرابزون التركي، وستاندر البلجيكي.