رياضة | نجم لايبزيج: لن أرحل في فترة الانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم لايبزيج: لن أرحل في فترة الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويدي إميل فورسبرج، مهاجم فريق لايبزج الألماني، أنه لا يفكر إطلاقًا في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المهاجم السويدي لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق، وأضاف :"مازال يتبقى في عقدي عامان . نقدم موسما رائعا ونحن نتحسن للأفضل".

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وأكد :" في هذا الوقت، لا يوجد سبب لكي أفكر في شيء آخر".

وخسر فورسبرج مركزه في التشكيل الأساسي للفريق بنهاية فبراير الماضي وألمح إلى إنه قد يرغب في الرحيل للحصول على فرصة للمشاركة رغم أن عقده ينتهي في 2022.

وبينما يظل فورسبرج في لايبزج، إلا أنه قال للصحيفة إنه دائما ما يفكر في عائلته في السويد خلال تفشي وباء فيروس كورونا. وقال إن والديه ينفذون قواعد الحكومة، التي تعد مخففة بصورة أكبر مقارنة بدول أوروبية متعددة.