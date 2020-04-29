رياضة | حرب للكبار.. يوفنتوس يصارع ليفربول وريال مدريد على ضم صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر حرب للكبار.. يوفنتوس يصارع ليفربول وريال مدريد على ضم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، مفاجأة نارية، بعدما اكد أن يوفنتوس الإيطالي يحلم بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، في الميركاتو المقبل.

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن اليوفي انضم لسباق ريال مدريد وليفربول للفوز بخدمات صفقة القرن.

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وانضم يوفنتوس إلى ريال مدريد و"الريدز" في الصراع على بطل كأس العالم، والذي يعتبرونه في نادي شمال إيطاليا الوريث الشرعي للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيتم عامه 36 في فبراير المقبل.

وتعد عملية نقل مبابي من سان جيرمان معقدة للغاية بالنسبة لليوفي، بسبب تمسك النادي الفرنسي به، والأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها نتيجة تفشي فيروس كورونا، كحال جميع الفرق الأوروبية.