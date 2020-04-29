اخبار الرياضه

رياضة | حرب للكبار.. يوفنتوس يصارع ليفربول وريال مدريد على ضم صفقة القرن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر حرب للكبار.. يوفنتوس يصارع وريال مدريد على ضم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

فجر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، مفاجأة نارية، بعدما اكد أن يوفنتوس الإيطالي يحلم بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، في الميركاتو المقبل.

 

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن اليوفي انضم لسباق وليفربول للفوز بخدمات صفقة القرن.

Advertisements

 

وانضم يوفنتوس إلى ريال مدريد و"الريدز" في الصراع على بطل كأس العالم، والذي يعتبرونه في نادي شمال إيطاليا الوريث الشرعي للمهاجم البرتغالي ، الذي سيتم عامه 36 في فبراير  المقبل.

 

وتعد عملية نقل مبابي من سان جيرمان معقدة للغاية بالنسبة لليوفي، بسبب تمسك النادي الفرنسي به، والأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها نتيجة تفشي فيروس ، كحال جميع الفرق الأوروبية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا