رياضة | كارتيرون يحدد مطالب الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحدد مطالب الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك مطالب الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب كارتيرون من إدارة الزمالك التعاقد مع ثلاثة لاعبين فقط في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم الفريق الأبيض.

وأكد كارتيرون إلى إدارة القلعة البيضاء أن النادي يحتاج إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن والوسط والهجوم بثلاثة لاعبين مميزين في الصيف.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.