رياضة | باريس سان جيرمان ينافس الكبار لضم تيليس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان ينافس الكبار لضم تيليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت بعض التقارير الصحفية، اليوم الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان، قدم عرضًا لضم لاعب بورتو، أليكس تيليس، بلغت قيمته 19 مليون جنيه إسترليني.

وطبقًا لصحيفة "أبولا"، إن باريس سان جرمان انضم بهذا العرض للحصول على خدمات تيليس إلى جانب تشيلسي وبرشلونة، حيث يرغب تشيلسي في ضم اللاعب، بعدما انهارت آماله في ضم ظهير ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي بن تشيلويل.

Advertisements

وينتهي عقد البرازيلي تيليس الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، مع بورتو في صيف العام المقبل، الذي يقدم معه مستويات جيدة.

وقد توضح الأيام القليلة القادمة توجه لاعب بورتو في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأن بورتو سيصبح معرضا لفقدان خدماته بالمجان عند انتهاء عقده.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم تيليس مع أندية أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، إلا أن اللاعب البرازيلي فضل البقاء في صفوف فريقه البرتغالي، الذي يندمج وسط صفوفه ويقدم مهارات عالية.

ويشار أن اللاعب البرازيلي سبق له اللعب مع انتر ميلان، وغلطة سراي، ونادي غريميو و نادي يوفينتود.